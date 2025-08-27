Eroina, spacciatore arrestato dai Carabinieri: 31enne pregiudicato già rimesso in libertà

A conclusione di un mirato servizio di controllo del territorio, svolto a Termoli (CB) e finalizzato a prevenire e reprimere le violazioni in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale comando compagnia hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 31enne termolese già titolare di diversi precedenti di polizia e/o penali.

Nella circostanza gli operanti notavano e fermavano l’uomo, mentre transitava in questo centro abitato alla guida della sua autovettura, effettuando una perquisizione veicolare e personale durante la quale rinvenivano complessivamente 2 pietre e 4 frammenti di “Eroina” del peso totale di grammi 53 circa, che venivano sottoposti a sequestro penale, in attesa delle analisi di laboratorio e del successivo deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato.

Il 31enne – appurate le responsabilità penali in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 – veniva arrestato e tradotto presso la più vicina casa circondariale, per ivi permanere a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva opportunamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari poiché legittimamente effettuato ed a carico dell’uomo veniva disposta la rimessione in libertà se non ristretto per altra causa.

L’attività in questione, che segue ad altre operazioni di analogo genere svolte sulla fascia costiera, ha evidenziato quanto ancora attuale e degno sempre della massima attenzione possibile – tanto in via preventiva quanto repressiva – sia il problema della larga diffusione delle sostanze stupefacenti sul territorio, purtroppo anche tra i giovani.