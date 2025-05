Un’automobile è uscita di strada e si è schiantata contro un albero, sulla provinciale 652 a Sant’Angelo del Pesco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone, i Carabinieri di Castel del Giudice e il personale del 118.

Per soccorrere il malcapitato è stato necessario anche l’intervento dell’eliambulanza del nucleo di Pescara. Sono in corso i rilievi dei Carabinieri per tentare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non sono rimaste coinvolte altre autovetture.