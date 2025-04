Escursione in mountain-bike, cade e si ferisce: raggiunto e tratto in salvo dall’elisoccorso

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato impegnato dalle 12e30 per un intervento tecnico sanitario di emergenza in un’area boschiva impervia del territorio di Pratella, provincia di Caserta.

Un uomo del 1966 residente a Venafro, durante un’escursione fuoristrada in mountain-bike, è incorso in un incidente, procurandosi diverse ferite ed una presunta frattura all’arto inferiore destro. Impossibilitato a muoversi ha inoltrato una richiesta di soccorso.

Essendo il sito di intervento sul confine molisano, in supporto alle squadre del Soccorso Alpino Campania, è stata attivata la squadra del CNSAS Molise in guardia attiva in servizio sul territorio la quale si è portata prontamente sul posto per individuare la persona ferita e prestargli le prime cure.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.

Su indicazione del personale del Soccorso Alpino sul posto e, considerato l’ambiente ostile e i presumibili lunghi tempi di evacuazione, la Centrale operativa 118 Campania ha attivato l’eliambulanza con equipaggio di missione composto da tecnico di elisoccorso del CNSAS, un medico rianimatore ed un infermiere.

L’elicottero del 118 giunto sul posto ha sbarcato l’equipaggio di missione mediante verricello. L’equipe sanitaria coadiuvata dal tecnico elisoccorso del CNSAS e dal personale del Soccorso Alpino già sul posto, ha visitato e stabilizzato il paziente, dopodiché si è provveduto ad immobilizzarlo sulla barella verricellabile dell’elisoccorso per il successivo recupero al verricello.

Una volta imbarcati mediante verricello la barella con il ferito ed il personale di missione, l’elicottero si è diretto alla reggia di Caserta per il conferimento del paziente alla postazione territoriale del 118 e il successivo trasferimento in ospedale. Le operazioni si sono concluse alle ore 14 e 50 circa.