Carabinieri: il generale Neosi in visita al comando provinciale de L’Aquila

L’Aquila – Si è da poco conclusa la visita del Generale di Brigata Antonino Neosi, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, alla caserma Vice Brigadiere M.A.V.M. Dante Giovanni Jafolla di L’Aquila, sede del Comando Provinciale Carabinieri.

L’alto Ufficiale, cui fanno capo i Comandi Provinciali Carabinieri di L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso e Isernia, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo.

Nella caserma di via del Beato Cesidio, il Generale Neosi ha incontrato una rappresentanza del personale in forza ai reparti della sede, alle cinque compagnie dipendenti ed ai reparti specializzati presenti in città, a cui ha esternato la propria soddisfazione per gli obiettivi conseguiti e l’invito a profondere il massimo impegno per raggiungere risultati di rilievo ancora maggiore.

Il Comandante della Legione, nel proprio intervento, ha esortato i Carabinieri ad agire con serenità e spirito positivo, affinché si riescano a superare le avversità quotidiane per raggiungere l’obiettivo prioritario della sicurezza per i cittadini, sia nel campo della repressione dei reati, che in quello, ancora più importante, della prevenzione.

La visita nel Capoluogo di Regione del Generale Neosi, è stata anche una piacevole occasione per un veloce coffee break assieme ai Carabinieri in servizio ed in congedo, intervenuti numerosi, durante il quale l’alto Ufficiale ha formulato gli auguri per le imminenti festività della Santa Pasqua.