Esondazione, fango e detriti: chiuso al traffico il ponticello in contrada Inforchie Vecchie di Castelguidone

Il Comune di Castelguidone informa che, a causa delle forti precipitazioni che hanno colpito il territorio nelle ultime ore, con ordinanza sindacale n.1/2026 si è reso necessario disporre la chiusura immediata al traffico veicolare del ponticello situato in…

Il Comune di Castelguidone informa che, a causa delle forti precipitazioni che hanno colpito il territorio nelle ultime ore, con ordinanza sindacale n.1/2026 si è reso necessario disporre la chiusura immediata al traffico veicolare del ponticello situato in Contrada Inforchie Vecchie che collega alla strada provinciale 202 e alla strada statale 650 Trignina

Il tratto stradale resterà chiuso fino al completamento delle operazioni di ripristino e alla messa in sicurezza. «L’altezza dell’acqua raggiunge quasi il livello della Trignina» spiega il sindaco Mario Di Paolo, che in qualità di autorità di pubblica sicurezza sta monitorando costantemente la situazione.

«Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale e a utilizzare percorsi alternativi» chiudono dal Comune.