Esperienze di rigenerazione urbana e coesione territoriale: Regione Abruzzo alla Settimana europea di Bruxelles

La Regione Abruzzo ha preso parte alla XXIII edizione della Settimana europea delle regioni e delle città, in corso in questi giorni a Bruxelles. L’evento, organizzato congiuntamente dal Comitato europeo delle regioni (CdR) e dalla direzione generale Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione Europea, rappresenta il principale appuntamento dedicato al confronto tra istituzioni, territori e cittadini sulle politiche di coesione e sullo sviluppo locale.

In rappresentanza della Regione Abruzzo è intervenuta Emanuela Murri, Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo, con un intervento dal titolo “CityHack: Design the City You Want – The Abruzzo Experience”, organizzato da Simona Cafieri, senior researcher ISTAT, in partenariato con OCSE, IFEL e Università di Tours. Nel suo contributo, la dott.ssa Murri ha illustrato alcune esperienze di rigenerazione urbanapromosse in Abruzzo attraverso il Fondo sviluppo e coesione e, in generale, la programmazione unitaria.

Sono stati presentati progetti significativi come la riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio e di Piazza d’Armi a L’Aquila, la costruzione della rete ciclabile costiera “Bike to Coast”, con la valorizzazione della Via Verde dei Trabocchi, e la trasformazione dell’ex inceneritore di Pescara, dell’ex Caserma Bucciante di Chieti e dell’ex manicomio di Sant’Antonio Abate di Teramo in spazi pubblici dedicati a cultura e innovazione, rigenerati e restituiti ai cittadini.

«La partecipazione alla Settimana europea delle regioni e delle città rappresenta un’importante occasione di confronto con altre realtà europee» ha commentato Emanuela Murri. «L’esperienza abruzzese dimostra come la rigenerazione urbana possa nascere dall’integrazione tra analisi dei dati, progettazione condivisa e partecipazione delle comunità locali».

L’intervento della Regione Abruzzo è stato realizzato con il supporto tecnico di Formez PA, nell’ambito delle attività di accompagnamento alla programmazione e alla valorizzazione dei fondi di coesione.

In occasione dell’evento, è stato presentato un video emozionale che racconta gli interventi in corso e in programmazione con orizzonte di completamento al 2029, insieme alla nuova pagina web in lingua inglese del Portale Coesione Abruzzo dal titolo “Unitary Programming for Development and Cohesion”. Questi strumenti – pensati per rafforzare la trasparenza e l’accessibilità internazionale della strategia regionale – sono stati presentati presso lo stand tematico “Data-driven policies for sustainable and inclusive regions”, curato dalla Regione Abruzzo.

Lo spazio espositivo ha riscosso grande interesse da parte di ricercatori, funzionari e dirigenti provenienti dai 27 Stati membri, confermando il ruolo dell’Abruzzo come laboratorio di buone pratiche nel campo della coesione territoriale e delle politiche basate sui dati.

Un riconoscimento importante per una Regione che guarda all’Europa non solo come destinataria di fondi, ma come protagonista attiva del cambiamento e dell’innovazione territoriale.