Marijuana nascosta in garage: manette ai polsi ad un 38enne, sequestrato oltre un chilo di droga

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB) hanno arrestato un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito durante un servizio anti-droga che i Carabinieri stavano effettuando per le vie di Termoli con particolare attenzione a un garage in uso ad un soggetto sospettato di essere dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Alla vista dell’uomo, i Carabinieri si sono qualificati e dopo averlo informato della situazione, lo hanno invitato ad entrare nel garage e hanno eseguito una perquisizione. Le operazioni di ricerca, poste in essere dai militari, sono terminate col ritrovamento di 15 involucri in cellophane, tutti contenenti marijuana per un peso totale complessivo di Kg 1,102.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Larino, appurate le responsabilità penali in relazione al reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990, l’uomo veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Nel corso della successiva udienza, l’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto del 38enne confermando per lui gli arresti domiciliari presso l’abitazione di Termoli (CB).