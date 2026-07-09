Esplosione a Casalbordino (CH), in una fabbrica a che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari: un operaio è purtroppo deceduto, ferito un altro. Squadre vigili del fuoco al lavoro dal mattino per la messa in sicurezza dell’area.
Esplosione in una fabbrica del Chietino: un morto e un ferito, sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri
Esplosione a Casalbordino (CH), in una fabbrica a che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari: un operaio è purtroppo deceduto, ferito un altro. Squadre vigili del fuoco al lavoro dal mattino per la messa in sicurezza…
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