Esplosione stabilimento del Chietino, il presidente Menna: «Terzo incidente mortale in appena sei anni»

«L’esplosione che questa mattina ha colpito l’ex stabilimento Esplodenti Sabino di Casalbordino ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Esprimo, a nome dell’Amministrazione provinciale e mio personale, il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia del…

«L’esplosione che questa mattina ha colpito l’ex stabilimento Esplodenti Sabino di Casalbordino ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Esprimo, a nome dell’Amministrazione provinciale e mio personale, il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita, ai suoi colleghi, al ferito e a tutta la comunità di Casalbordino, duramente colpita da questa nuova tragedia».

Così il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.

«È particolarmente doloroso constatare che si tratta del terzo incidente mortale in appena sei anni nello stesso stabilimento. – continua Menna – Un dato che impone una riflessione seria e profonda. Non possiamo continuare ad assistere a tragedie che trasformano il lavoro, fondamento della nostra Repubblica, in un luogo di morte.

La sicurezza nei luoghi di lavoro deve rappresentare una priorità assoluta per tutti: istituzioni, imprese, organizzazioni sindacali e organismi di controllo. Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sano e salvo al termine della propria giornata. Nessuna esigenza produttiva, nessun interesse economico può mai prevalere sulla tutela della vita umana.

Confidiamo che le autorità competenti accertino nel più breve tempo possibile le cause dell’esplosione e che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Alle famiglie coinvolte e all’intera comunità di Casalbordino rinnovo la vicinanza della Provincia di Chieti in questo momento di immenso dolore».