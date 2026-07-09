Calcio, l’Agnonese conferma alla guida tecnica Mimì Farrocco. “Pronto per centrare importanti traguardi”

L’Olympia Agnonese riconferma Domenico Farrocco, alla guida della prima squadra anche per la stagione sportiva 2026/2027. Dopo il percorso intrapreso nella scorsa stagione - si legge in una nota del club di viale Castelnuovo - società e allenatore…

L’Olympia Agnonese riconferma Domenico Farrocco, alla guida della prima squadra anche per la stagione sportiva 2026/2027.

Dopo il percorso intrapreso nella scorsa stagione – si legge in una nota del club di viale Castelnuovo – società e allenatore proseguiranno insieme con entusiasmo, determinazione e la volontà di continuare a costruire qualcosa di importante per questi gloriosi colori.

“Ringrazio il presidente e la società per avermi dato la possibilità di poter continuare il percorso intrapreso l’anno scorso con questi gloriosi colori. Si riparte con grande voglia di rivalsa e con l’auspicio di poter raggiungere grandi traguardi. Infine voglio fare un appello alla comunità di Agnone: abbiamo bisogno di sentire il vostro calore. Il Civitelle deve tornare ad essere il nostro catino ribollente di energia” le prime parole di Farrocco.