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Calcio, l’Agnonese conferma alla guida tecnica Mimì Farrocco. “Pronto per centrare importanti traguardi”

L’Olympia Agnonese riconferma Domenico Farrocco, alla guida della prima squadra anche per la stagione sportiva 2026/2027. Dopo il percorso intrapreso nella scorsa stagione - si legge in una nota del club di viale Castelnuovo - società e allenatore…

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L’Olympia Agnonese riconferma Domenico Farrocco, alla guida della prima squadra anche per la stagione sportiva 2026/2027.

Dopo il percorso intrapreso nella scorsa stagione – si legge in una nota del club di viale Castelnuovo – società e allenatore proseguiranno insieme con entusiasmo, determinazione e la volontà di continuare a costruire qualcosa di importante per questi gloriosi colori.

“Ringrazio il presidente e la società per avermi dato la possibilità di poter continuare il percorso intrapreso l’anno scorso con questi gloriosi colori. Si riparte con grande voglia di rivalsa e con l’auspicio di poter raggiungere grandi traguardi. Infine voglio fare un appello alla comunità di Agnone: abbiamo bisogno di sentire il vostro calore. Il Civitelle deve tornare ad essere il nostro catino ribollente di energia” le prime parole di Farrocco.

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