Estate al MAXXI, si parte con la performance di Harriet Riddell

Un’estate di arte, cinema, libri e parole. Torna, per il quinto anno, Estate al MAXXI L’Aquila, il programma di intrattenimento culturale organizzato dal museo in collaborazione con Università degli Studi dell’Aquila, Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” e l’Associazione L’Aquila Film Festival.

Il cartellone, che ha ricevuto il patrocinio del Comune dell’Aquila, si articola in 16 appuntamenti ospitati nella corte a esedra di Palazzo Ardinghelli, tutti con ingresso gratuito fino a esaurimento posti (per il cinema necessaria la prenotazione su www.maxxilaquila.art) dal 19 giugno al 1° agosto, dal mercoledì al venerdì, secondo il calendario allegato.

Il primo appuntamento, Giovedì 19 giugno, segna un punto di contatto fra il cartellone estivo e la mostra True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità recentemente inaugurata al MAXXI L’Aquila e realizzata con il sostegno di CdP – Cassa Depositi e Prestiti.

Harriet Riddell porta nel cuore del capoluogo abruzzese il progetto InStitchYou, avviato nel 2012 all’Università dell’Hertfordshire con la realizzazione di una serie di ricami realizzati in vari luoghi della città e, da allora, portato nei festival, nelle fiere d’arte e in situazioni non convenzionali dove l’artista, con la tecnica del ricamo free motion, cattura l’ambiente che la circonda e le persone che incontra restituendone una lettura attraverso il cucito e il decoro.

Per esaltare la natura stessa del progetto, l’artista ha scelto di lavorare in una piazza poco distante dal museo, particolarmente vivace e frequentata, Piazza Regina Margherita: lì dalle ore 11 alle 14 e dalle 16.30 alle 19, Harriet Riddell “lavorerà” con la sua macchina da cucire rapportandosi con il luogo e interagendo con le persone affidando ad ogni punto un racconto di persone, spazi e culture.

Libri in corte comincia venerdì 20 giugno con il primo degli appuntamenti editoriali curati dal MAXXI in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila. Cinque incontri dedicati a saggi pubblicati dalle maggiori case editrici italiane fra il 2024 e il 2025, presentati dagli autori: da Massimo Fusillo, professore di Letterature comparate all’Università normale di Pisa che presenta il suo saggio su Susan Sontag (20.06), a Maura Gancitano (27.06) – inserita da Vanity Fair Italia, nella lista «Generazione futuro», tra coloro che stanno disegnando il futuro dell’Europa – con Erotica dei sentimenti; da Giorgio Zanchini, giornalista e conduttore radiotelevisivo che ne La libreria degli indecisi presenta in rassegna libri e personaggi che hanno segnato la sua esistenza negli anni della sua formazione, ad Andrea Pomella che in Vite dell’oro e nel blue in ci restituisce un affresco, imbevuto di tragicità, sugli artisti di Piazza del Popolo: Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa e Francesco Lo Savio (11.07). Fiamma Montezemolo (17.07) completerà la cinquina di ospiti proponendo Hidden in Plain Sight volume nel quale ripercorre l’itinerario della propria ricerca antropologica e artistica.

Screenshot

Cinema in corte torna grazie alla collaborazione con l’Associazione L’Aquila Film Festival che anche questa volta, come nelle precedenti occasioni, ha selezionato pellicole che entrino in risonanza con True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità. Le opere che popolano le sale di Palazzo Ardinghelli creano collegamenti “iperartistici” e diventano porte di accesso che introducono ad altri linguaggi creativi.

A suggestionare e creare legami fra schermo e allestimento è, ad esempio, il colore – uno dei tratti di ricerca della mostra – utilizzato nel cinema come strumento di espressione di sentimenti: è il caso di In the mood for love (25.06) del maestro hongkonghese Wong Kar-wai, e di Film Rossodi Krzysztof Kieślowski (16.07) che usa questa tinta per rappresentare la fratellanza, l’empatia e il legame che nasce tra i protagonisti.

Il lavoro manuale con stoffe e fili, la cura e la sapienza del ricamo sono oggetto delle pellicole L’arte del sogno di Michel Gondry (02.07) e Le ricamatrici di Éléonore Faucher (23.07) che celebra l’arte del ricamo e il valore simbolico dei costumi che, più o meno metaforicamente, ciascuno indossa.

Pina di Wim Wenders (09.07) raccoglie invece il rimando alla danza offerto in mostra dalle gonne di derviscio dipinte a mano da Alex Cecchetti e utilizzate per l’installazione immersiva Come la luna si vede a volte in pieno giorno. Maria Antonietta di Sofia Coppola (30.07) porta sullo schermo la distanza fra tra ricchezza e povertà, tra aristocrazia e popolo e appare coerente con la denuncia dell’artista di origini sudanesi Hassan Musa nell’opera dal titolo La multiplication des éclairs au large de Lampedusa, 2016, inclusa in True Colors.

Musica e parole in corte prevede tre gli appuntamenti realizzati in collaborazione con il Conservatorio Statale di musica dell’Aquila “A. Casella”. Protagonisti degli eventi saranno allievi – compositori, musicisti e interpreti, alla fine del proprio percorso di formazione – che, con la supervisione dei propri docenti dei Dipartimenti di Musica elettronica e Jazz, offriranno al pubblico la possibilità di sperimentare alcune delle modalità di ascolto che, dalla seconda metà del Novecento, caratterizzano la fruizione di opere musicali elettroacustiche, attraverso composizioni originali degli allievi (03.07) e opere di maestri come Karlheinz Stockhausen e Vinko Globokar (01.08). Completa la proposta musicale una serata dedicata al progetto Sound Thinkin’ che coinvolge attivamente gli studenti nella promozione e valorizzazione della pratica improvvisativa in ambito musicale.

Appuntamento extra con la musica il 25 luglio con un evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Pulse

INTORNO Come sempre in estate, anche quest’anno il MAXXI L’Aquila propone un intervento di arredo urbano in Piazza Santa Maria Paganica grazie alla collaborazione di Università degli Studi dell’Aquila e Urban Center L’Aquila, con il sostegno di ALES e il patrocinio del Comune dell’Aquila.

Il progetto dello studio di Architettura Orizzontale è sviluppato all’interno del corso di Architettura e Composizione Architettonica III della Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura (DICEAA) dell’Università degli Studi dell’Aquila.

INTORNO è una struttura temporanea a forma circolare in legno, appoggiata sulla pavimentazione originale in sanpietrino bianco, che abbraccia la fontana monumentale, la cui riattivazione, unitamente all’’inserimento di alberi è pensata per aumentare la qualità dello spazio durante i mesi estivi, rendendo l’area più accogliente. La struttura in legno circolare, è completamente accessibile e offre uno spazio inedito di incontro attorno alla fontana di Piazza Santa Maria Paganica, fungendo anche da piccolo palco per eventi del MAXXI L’Aquila e delle associazioni locali. La struttura, al termine della sua permanenza, sarà smontata e donata ad un’associazione aquilana selezionata, come in passato, attraverso un bando aperto in collaborazione tra Urban Center e MAXXI L’Aquila.

ESTATE AL MAXXI L’AQUILA

19 giugno | Public Program TRUE COLORS | Performance InStitchYou di Harriet Riddle

20 giugno | Libri in Corte | Susan Sontag: “una scrittrice testardamente non specializzata” con Massimo Fusillo | in collaborazione con UNIVAQ

25 giugno | Cinema In Corte | In the mood for love di Wong Kar wai | a cura di LAQFF

27 giugno | Libri in Corte | Erotica dei sentimenti con Maura Gancitano | in collaborazione con UNIVAQ

2 luglio | Cinema In Corte | L’arte del sogno di Michel Gondry | a cura di LAQFF

3 luglio | Musica e parole in Corte| Segnali di ritorno. Dialoghi tra strumenti, spazi e percezione | in collaborazione con il Conservatorio “A. Casella”

4 luglio | Libri in Corte | La libreria degli indecisi di Giorgio Zanchini | in collaborazione con UNIVAQ

9 luglio | Cinema in Corte | Pina di Wim Wenders | a cura di LAQFF

16 luglio | Cinema in Corte | Film rosso di Kielowski | a cura di LAQFF

17 luglio | Libri in Corte | Hidden in Plain Sightdi Fiamma Montezemolo | in collaborazione con UNIVAQ

18 luglio | Musica e parole in Corte | Sound Thinkin’. Il suono attraverso l’improvvisazione | In collaborazione con il Conservatorio A. Casella

23 luglio |Cinema in Corte | Le ricamatricidi Eleonore Faucher | a cura di LAQFF

25 luglio | Musica in Corte | PULSE | in collaborazione con ASSOCIAZIONE PULSE

26 luglio | Cinema in Corte | Maria Antoniettadi Sofia Coppola | a cura di LAQFF

1° agosto | Musica e parole in Corte | Continuità e mutamento. Musica elettroacustica tra tradizione e sperimentazione | in collaborazione con il Conservatorio “A. Casella”