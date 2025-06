Da Pierantozzi al sold out di Aprea: si parte con l’anteprima di SquiLibri

Manca poco all’inizio ufficiale di SquiLibri ’25, la rassegna letteraria di Francavilla al Mare (Ch) che giunge alla IV edizione: l’attesa sarà ingannata da un’imperdibile anteprima che si terrà il 19 giugno, occasione speciale per immergersi nell’atmosfera di SquiLibri prima del via. Il Festival del Direttore artistico Peppe Millanta, nasce dalla collaborazione tra Scuola Macondo di Pescara e Comune di Francavilla al Mare guidato dalla Sindaca Luisa Russo ed attento alla Cultura grazie all’Assessora Cristina Rapino.

“Siamo molto soddisfatti per il cartellone – spiega Peppe Millanta – che è venuto fuori, segno che il festival inizia ad avere una propria riconoscibilità ed è apprezzato da personaggi di livello nazionale. Tantissime le novità, da una maggiore importanza al presente dato dall’ingresso di Limes, a una maggiore attenzione al sociale grazie al “Progetto Erriquez” in onore di Enrico Greppi di Bandabardò che ci vede coinvolti in prima persona con un programma di sviluppo in Africa in collaborazione con la For Life Onlus, il progetto porterà la musica in un villaggio dell’interno del Burkina Faso. Insomma, un festival che è in continuo movimento, e che stupisce ogni anno anche noi per la sua capacità di non essere mai uguale a se stesso”. Il Progetto Erriquez verrà presentato sul palco dell’Auditorium Sirena prima dello spettacolo di Valerio Aprea.

L’anteprima di SquiLibri non è solo un momento di confronto letterario, ma anche un’opportunità per incontrarsi ed entrare in confidenza con i vari momenti del Festival: un vero e proprio “antipasto” di ciò che la rassegna offrirà nei tre giorni successivi.

Ecco i tre appuntamenti che si terranno nel foyer del Sirena.

Si parte alle ore 17.00 con la presentazione del libro di Matteo Nanni, “La Grande Guerra e il ricordo” (Teaternum edizioni) con Marida De Menna; alle ore 18.00 Nino Germano dialogherà con Leila Di Giulio e Lucianna Ripalta Colopi su “Commissari. Storie di vita” (Aletti Editore), mentre alle ore 19.00 Alcide Pierantozzi presenta il suo lavoro Einaudi, “Lo sbilico”; a dialogare con l’autore sarà Maura Chiulli.

Sempre nel foyer alle ore 20.00 verrà inaugurata la mostra di Gianluca Costantini, “Nel mirino della memoria. Ritratti dei giornalisti uccisi in Palestina”, in collaborazione con ARCI Pescara. Verrà introdotta da Valerio Antonio Tiberio, presidente Arci Abruzzo e Molise.

Il progetto visivo di Gianluca Costantini, artista e attivista politico noto internazionalmente per il suo impegno, è un gesto di cura per la memoria di chi non c’è più e che aveva scelto come proprio compito quello di fare memoria. La mostra sarà visitabile nei tre giorni di Festival.

Sold out invece per l’appuntamento finale della giornata di anteprima di SquiLibri: sul palco dell’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare alle ore 21.00 arriva Valerio Aprea con lo spettacolo “Gola e altri pezzi brevi”, in cui l’attore legge alcuni dei monologhi scritti da Mattia Torre. “In mezzo al mare” è il primo monologo scritto nel 2003 da Mattia Torre, e interpretato da Valerio Aprea. Nel 2012 è stato inserito da Dalai Editore nella raccolta omonima dei principali monologhi che Torre ha scritto di lì in seguito, ampliati nel 2019 per Mondadori e in audiolibro per Emons Edizioni.

Tre di questi, “Colpa di un altro”, “Yes i can” e “Gola”, oltre a uno stralcio di “In mezzo al mare” vengono proposti dallo stesso Valerio Aprea in un assolo spietato ed esilarante al tempo stesso, che fotografa un paese in balìa di una fame atavica, e votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante.

Il tutto sulle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia composte per “Figli”, l’ultimo film scritto dall’indimenticabile Mattia Torre, scomparso prematuramente nel luglio 2019, all’età di 47 anni, dopo una lunga malattia.

È possibile seguire le pagine social @squilibrifestivaldellenarrazioni. Il programma è su www.squilibri.it; per info i riferimenti sono squilibrifestival@gmail.com o 370.3525381.