Estorsione e atti persecutori, misura cautelare in carcere per un 57enne del Vastese arrestato a Gissi

Un 57enne del Vastese è finito in manette in seguito ad una operazione condotta dai Carabinieri di Gissi che hanno raccolto contro l’uomo indizi di colpevolezza relativamente all’ipotesi di reato di estorsione e atti persecutori.

I militari del comando stazione di Gissi, all’esito di una indagine fatta di pedinamenti, osservazioni ambientali e riscontri testimoniali, hanno tratto in arresto, nei giorni scorsi, un uomo di 57anni. Lo stesso avrebbe posto in essere reiterate condotte intimidatorie nei confronti di una vittima, estorcendole denaro contante. Le richieste di denaro avevano una periodicità molto ravvicinata. Le somme venivano concesse dalla vittima in seguito a pesanti e circostanziate minacce.

In più di un’occasione la vittima sarebbe stata anche picchiata dal suo estorsore proprio al fine di indurla a cedere le somme in denaro.

L’uomo è stato dunque tratto in arresto e nei giorni scorsi si è tenuto, presso il Tribunale di Vasto, l’interrogatorio di garanzia all’esito del quale il Gip ha disposto la misura cautelare della detenzione in carcere, per il concreto pericolo di reiterazione del reato.