 Loading…
giovedì 12 Marzo 2026
Ultim'ora Estorsione e atti persecutori, misura cautelare in carcere per un 57enne del Vastese arrestato a Gissi
News

Farmacie ospedaliere: Isernia fulcro centrale, Venafro e Agnone spoke

Un passo concreto verso una sanità più vicina al cittadino e un’organizzazione interna più efficiente. Con l’integrazione nell’ultimo atto aziendale, il network delle farmacie ospedaliere della provincia di Isernia riceve una spinta decisiva.  La strategia adottata mira a…

Pubblicato il

Un passo concreto verso una sanità più vicina al cittadino e un’organizzazione interna più efficiente. Con l’integrazione nell’ultimo atto aziendale, il network delle farmacie ospedaliere della provincia di Isernia riceve una spinta decisiva. 

La strategia adottata mira a creare una sinergia perfetta tra i presidi territoriali. La struttura complessa del P.O. “F. Veneziale” di Isernia funge da fulcro centrale (Hub), coordinando e supportando le farmacie di Venafro e Agnone, definite come Spoke.

Una scelta funzionale che garantisce una gestione centralizzata, evitando carenze di farmaci e dispositivi, ed uniformità nelle procedure di distribuzione e controllo.

In un momento in cui la sanità punta alla territorialità, avere farmacie ospedaliere operative, legittimate e dotate di maggiori risorse significa ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità della presa in carico del paziente.

Con particolare riguardo alla sede di Venafro sono serviti: 

-     RSA, Unità di Degenza Infermieristica, Riabilitazione estensiva, Punti Prelievi, SERD, Continuità Assistenziale, Dialisi, Ambulatori, Consultorio Familiare, Casa Circondariale 

-     Circa 500 utenti nella distribuzione diretta.

Questa riorganizzazione è il preludio a una gestione più smart e digitalizzata delle risorse farmaceutiche, garantendo che ogni farmaco arrivi dove serve, quando serve, con la massima tracciabilità.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento