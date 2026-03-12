Farmacie ospedaliere: Isernia fulcro centrale, Venafro e Agnone spoke

Un passo concreto verso una sanità più vicina al cittadino e un’organizzazione interna più efficiente. Con l’integrazione nell’ultimo atto aziendale, il network delle farmacie ospedaliere della provincia di Isernia riceve una spinta decisiva.
La strategia adottata mira a creare una sinergia perfetta tra i presidi territoriali. La struttura complessa del P.O. “F. Veneziale” di Isernia funge da fulcro centrale (Hub), coordinando e supportando le farmacie di Venafro e Agnone, definite come Spoke.
Una scelta funzionale che garantisce una gestione centralizzata, evitando carenze di farmaci e dispositivi, ed uniformità nelle procedure di distribuzione e controllo.
In un momento in cui la sanità punta alla territorialità, avere farmacie ospedaliere operative, legittimate e dotate di maggiori risorse significa ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità della presa in carico del paziente.
Con particolare riguardo alla sede di Venafro sono serviti:
- RSA, Unità di Degenza Infermieristica, Riabilitazione estensiva, Punti Prelievi, SERD, Continuità Assistenziale, Dialisi, Ambulatori, Consultorio Familiare, Casa Circondariale
- Circa 500 utenti nella distribuzione diretta.
Questa riorganizzazione è il preludio a una gestione più smart e digitalizzata delle risorse farmaceutiche, garantendo che ogni farmaco arrivi dove serve, quando serve, con la massima tracciabilità.