‘EUTOPIA’ a Palazzo Magno di Campobasso: dodici fotografi raccontano l’Europa possibile

La narrazione relativa all’Unione europea non è mai stata facile perché l’argomento è complesso, ed è opinione comune che si debba ricorrere sempre a nuove forme, che colleghino il passato lontano e recente dell’Europa al presente e forniscano spunti di riflessione su una visione per il futuro, basata sui valori e su tutto quello che unisce i popoli europei.

Linguaggi non convenzionali, dunque, diretti ed efficaci. EUTOPIA, la mostra fotografica curata dall’architetto photographer Mino Pasqualone, che sarà ospitata presso Palazzo Magno, sede della Provincia di Campobasso, raccoglie questa sfida e inviterà a riflettere sull’Unione europea attraverso l’arte, in questo caso la fotografia.

EUTOPIA si sofferma su ciò che siamo e si interroga su cosa potremmo diventare, anche rincorrendo i nostri sogni. Uniti nella diversità, come dice il motto? Possiamo parlare di “identità europea”? Se sì, cosa accomuna i 27 Stati? E poi pace, che parola bellissima. Noi europei sappiamo cosa vuol dire vivere in pace. Unione europea è tante opportunità per tutti, ma non sempre le conosciamo oppure le diamo per scontate. Un argomento tanto vasto, con mille e più sfaccettature e importanti punti fermi.

Prendendo spunto da alcune parole del curatore della mostra, Mino Pasqualone, “EUtopia non è un luogo perfetto. È un luogo possibile,” vi invitiamo a visionare gli scatti dei 12 autori/autrici che esporranno le loro foto e a lasciarvi guidare dalla vostra sensibilità nel trovare risposte ai tanti interrogativi sollevati, conferma sulle poche o tante certezze esistenti, o semplicemente riflettere.

COME NASCE EUTOPIA

La mostra fotografica nasce all’interno del progetto della rete italiana dei Centri di Documentazione europea 2025 “#UnitedForOurFuture: Le priorità dell’Unione europea 2024-2029”. Nel Molise è stata proposta dal Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi del Molise in collaborazione con Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso, grazie alla collaborazione con l’ Architetto Photographer Mino Pasqualone.

La mostra fotografica rimarrà disponibile al pubblico fino al 13 dicembre 2025.

Sarà possibile visitarla dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Ingresso libero e gratuito.