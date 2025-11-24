Scoperta in auto con un chilo e mezzo di cocaina, arrestata una donna

Nel corso di specifici servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato una donna pescarese di 55 anni, trovata alla guida di un’auto con circa 1,5 kg di cocaina nascosti sotto il giubbotto.

La vettura, dotata di targa prova, era stata notata dagli agenti della Squadra Mobile mentre sfrecciava ad alta velocità nei quartieri San Donato e Villa del Fuoco.

Alla vista della pattuglia, la conducente ha tentato la fuga con una manovra pericolosa, dando vita a un breve inseguimento terminato nei pressi del carcere.

Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto tre involucri di cocaina e un bilancino di precisione all’interno dell’auto. La sostanza, se immessa sul mercato illecito, avrebbe potuto fruttare fino a 150.000 euro.

La donna è stata arrestata e condotta in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.