Eventi natalizi gratis, paga tutto il Comune: Vastogirardi stanzia duemila euro

Consentire la partecipazione gratuita e il più possibile inclusiva agli eventi del cartellone natalizio. E’ questo l’obiettivo che intende perseguire l’amministrazione comunale di Vastogirardi. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta comunale presieduta dal sindaco Antonio Cea, presenti la vicesindaco Marisa Bisciotti e l’assessore Miche Sacco, ha varato un provvedimento con il quale si stanziano somme del bilancio dell’ente per pagare le spese da sostenere per le varie manifestazioni ed eventi che animeranno il piccolo centro montano dell’Alto Molise.

«Considerato che nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Vastogirardi rientra la valorizzazione e promozione delle attività culturali e popolari e altresì la promozione turistica del territorio; – si legge nella delibera di giunta – considerato che è intendimento della stessa amministrazione comunale, promuovere, in occasione delle prossime festività Natalizie, una serie di iniziative dirette ad animare il centro abitato e le frazioni e in grado di ricreare la tipica atmosfera delle feste così da valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio nonché la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali interessate dall’intensificarsi delle presenze durante tale periodo», tutto ciò premesso, l’esecutivo ha deliberato all’unanimità di stanziare la somma di duemila euro per assicurare il regolare svolgimento delle varie iniziative.

Si parla, nello specifico, dell’istallazione delle luminarie per le piazze e le vie di Vastogirardi capoluogo e le frazioni, del pranzo di Natale per gli anziani del paese, di eventi destinati ai bambini e all’intera comunità vastese. La giunta ha inoltre precisato che «tutte le iniziative ammesse dovranno essere senza finalità di lucro e prevedere espressamente la gratuità di partecipazione per l’utenza».