Un etto e mezzo di cocaina a bordo dell’auto, arrestata una 29enne pluripregiudicata

Nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e contrasto del traffico illecito delle sostanze stupefacenti, predisposti, in occasione dell’approssimarsi delle festività Natalizie dal Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano nella serata di ieri ha tratto in arresto una donna 29enne di Pescara, nota ai militari per i suoi trascorsi giudiziari in materia di stupefacenti.

La donna intorno alle 22 di ieri è stata notata a bordo di un grosso SUV nella zona dei grandi alberghi di Montesilvano. Quella presenza non è passata inosservata ai militari che immediatamente l’hanno fermata e sottoposta ad un minuzioso controllo. All’interno del veicolo, perquisito in ogni sua parte veniva rinvenuto un involucro di cellophane contenente 152 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e una mazza da baseball in ferro, il tutto posto sotto sequestro.

Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, la donna, veniva dichiarata in stato di arresto ed assolte le formalità di rito veniva associata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna. Inoltre, la stessa, veniva denunciata in stato di libertà per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.