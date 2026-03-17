Fabbricazione di documenti di identità falsi e ricettazione: in manette un 44enne

I Carabinieri di Avezzano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel capoluogo marsicano e nei maggiori centri della Piana del Fucino. La serrata attività di controllo posta in essere dai Carabinieri, inquadrata nell’alveo delle indicazioni…

I Carabinieri di Avezzano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel capoluogo marsicano e nei maggiori centri della Piana del Fucino. La serrata attività di controllo posta in essere dai Carabinieri, inquadrata nell’alveo delle indicazioni impartite dal Ministro dell’Interno dopo la tragedia di Capodanno occorsa in Svizzera, è stata orientata con particolare incisività al controllo delle misure di safety nei locali di pubblico spettacolo e negli esercizi pubblici, nell’ottica di prevenire situazioni di rischio in danno degli avventori.

Il dispositivo dispiegato dall’Arma territoriale, avvalendosi anche delle specifiche competenze degli Ispettori Territoriali del Lavoro, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di L’Aquila, del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Pescara e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo, ha accertato la presenza, in un locale da ballo, di un numero di clienti superiore alla capienza massima del locale, in violazione delle prescrizioni imposte a tutela dell’incolumità pubblica.

Nel corso del servizio, inoltre, i Carabinieri hanno accertato alcune inadeguatezze igienico sanitarie sulla conservazione degli alimenti in un’attività di ristorazione, dove sono stati sequestrati oltre 20 Kg di prodotti alimentari. Al titolare dell’attività è stata elevata una sanzione di 2.000 €.

Sono 49 le persone identificate nella nottata, di cui 8 di origine straniera, sul conto delle quali sono state esperite verifiche circa la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

E proprio nel corso di una di queste verifiche, effettuata sul conto di un 44enne domiciliato fuori regione, i Carabinieri hanno appurato che su di lui risultava pendere un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Corte di Appello di L’Aquila nel mese di dicembre 2025 e relativo a condanne definitive per “falsità materiale, possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi e ricettazione”. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere San Nicola del capoluogo marsicano.

Nel corso dei controlli, inoltre, un 41enne di origine straniera è stato denunciato in stato di libertà per aver rifiutato di fornire le proprie generalità ai Carabinieri ed aver opposto resistenza.

Numerose anche le verifiche operate dai Carabinieri presso le dimore dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne.

Sono 4, infine, le violazioni del Codice della Strada accertate dalle donne e dagli uomini dell’Arma, che in 1 caso ha comportato anche il ritiro della patente di guida.