Aggressioni e disordini, il Questore sospende l’attività di un locale per motivi di ordine pubblico

Il Questore di Isernia, Luigi Peluso, ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., la sospensione della licenza ad un noto esercizio pubblico di Venafro. Il provvedimento prevede la sospensione dell’attività per la durata di tre giorni, con decorrenza dal 17 marzo 2026.

La misura è stata adottata a seguito di reiterati episodi di liti, aggressioni e disordini verificatisi presso il locale, che hanno reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Tali circostanze hanno indotto l’Autorità di pubblica sicurezza a ritenere che la prosecuzione dell’attività potesse costituire un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento, di natura preventiva e non sanzionatoria, è finalizzato alla tutela della sicurezza dei cittadini e intende richiamare i gestori dei pubblici esercizi al rispetto degli obblighi di vigilanza e controllo sugli avventori, nonché sulle modalità di conduzione dei locali.

Proseguirà, inoltre, l’attività di monitoraggio da parte delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle situazioni che possano incidere sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.