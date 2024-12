Favoreggiamento immigrazione clandestina, cinque arresti eseguiti dai Carabinieri

Marsica – Nei giorni appena trascorsi i carabinieri delle stazioni di Celano e Luco dei Marsi hanno rintracciato ed arrestato cinque persone, dando attuazione agli ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’Aquila.

Due italiani di 40 e 44 anni ed un 53enne di origine straniera sono stati riconosciuti colpevoli, nei tre gradi di giudizio, dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso. Due fratelli di origine straniera di 49 e 57 anni, invece, sono stati condannati per associazione per delinquere continuata e favoreggiamento continuato dell’immigrazione clandestina.

I fatti risalgono al triennio 2009 – 2011 ed erano stati accertati a seguito di un’attività di indagine svolta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Avezzano.

I quattro arrestati sono stati accompagnati presso il carcere di Avezzano e dovranno scontare pene comprese tra i 3 anni e 2 mesi ed i 5 anni e 7 mesi di reclusione, e multe di importo compreso tra 180.000 e 675.000 Euro.