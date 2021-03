Fermato in un altro Comune, si giustifica: «Sto portando in giro il cane». Sanzionato

I Carabinieri di Macchiagodena hanno sanzionato un uomo che, proveniente da un Comune lontano, aveva tentato di giustificare la sua presenza dichiarando di dover portare il cane in giro mentre i militari della Stazione di Cantalupo hanno proceduto nei confronti di un cittadino residente in altro comune che si giustificava affermando di essere in quelle località per svago.

Stessa sorte è toccata a due persone che, in orario notturno, a bordo di autovettura, sono state soprese dai Carabinieri del NOR di Isernia in giro senza meta ed in assenza di alcuna valida giustificazione, accampando banali scuse quali l’acquisto delle sigarette o la ricerca di un forno per reperire del pane perché affamati. In questa caso la sanzione è stata raddoppiata in quanto commessa con l’utilizzo dell’auto.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Isernia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.

