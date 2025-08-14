Ferragosto in sicurezza: posti di controllo sulle maggiori arterie per misurazione del tasso alcolemico

Negli ultimi giorni i controlli del territorio predisposti dai reparti dipendenti del Comando Provinciale CC di Chieti hanno determinato il conseguimento dei seguenti risultati operativi:

GERMOGLI PH: 5 GIUGNO 2018 PONTASSIEVE FOTO SIMBOLO CARABINIERI POSTO DI BLOCCO CONTROLLO DEL TERRITORIO RICERCHE INDAGINI RAPINA FURTI VIOLENZA

ad Atessa due persone sono state denunciate in stato di libertà per la violazione del D.A.SPO. “Willy”;

a Torricella Peligna una persona è stata tratta in arresto, per furto aggravato di carburante, in danno di un’azienda di trasporti pubblici locale;

a Chieti un cittadino nordafricano è stato arrestato per rapina impropria, e al termine del giudizio per direttissima, il Giudice ha disposto l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla persona offesa;

i Carabinieri della Stazione di Sambuceto di San Giovanni Teatino, intervenuti sul posto hanno fatto desistere una donna con intenzioni suicide instaurando con lei un dialogo di rassicurazione che ha consentito il successivo intervento di personale sanitario pe le cure del caso.

All’esito della riunione del Comitato Provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto della Provincia di Chieti, il Comando Provinciale CC di Chieti ha disposto l’intensificazione dei servi preventivi per le giornate dal 14 al 17 di agosto in concomitanza con le festività.

In particolare verrà rivolta attenzione:

ai tratti delle principali arterie stradali interessate da notevole flusso turistico quali la strada Statale 649 di Fondo Valle Alento, la strada Statale 650 di Fondo Valle Trigno, la strada Statale 652 di Fondo Vale Sangro, la strada Statale 656 Val Pescara – Chieti e la strada Statale 16, anche mediate l’impiego, da parte delle pattuglie, di apparati per la misurazione del tasso alcolemico dei conducenti;

alle principali zone di aggregazione giovanile e alle cc.dd. “zone rosse” a tutela rafforzata;

ai controlli straordinari finalizzati a contrastare e reprimere il fenomeno della vendita di acolici ai minorenni;

all’abusivismo commerciale della vendita e somministrazione di alimenti in violazione della normativa sanitaria (anche mediante l’impiego di personale specializzato del NAS e del NIL Carabinieri)