Colto sul fatto mentre ruba gasolio dai mezzi per la raccolta rifiuti, 55enne del Chietino arrestato

TORRICELLA PELIGNA (CH) – Un furto in pieno giorno, ai danni di mezzi destinati al servizio pubblico di raccolta rifiuti, è stato sventato ieri pomeriggio grazie alla tempestiva azione dei Carabinieri della Stazione di Torricella Peligna.

Intorno alle 16:30 di martedì 12 agosto 2025, in Contrada Colle Zingaro, i Carabinieri hanno sorpreso un 55enne di Gessopalena, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali specifici, all’interno del deposito di una società frentana di raccolta rifiuti, mentre prelevava carburante dai serbatoi di alcune macchine operatrici parcheggiate nell’area aziendale.

L’uomo, approfittando della momentanea assenza di personale, era riuscito a prelevare circa 50 litri di gasolio, probabilmente destinati ad essere rivenduti o riutilizzati. Il carburante è stato recuperato e restituito ai responsabili della società, che hanno formalizzato una denuncia-querela nei confronti dell’autore del furto.

Il 55enne è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e condotto in caserma per le formalità di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica di Lanciano, è stato poi tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, in attesa del rito direttissimo.

Questo episodio conferma l’efficacia del costante presidio del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, che con interventi rapidi e mirati garantisce la sicurezza della collettività e la tutela dei beni pubblici e privati, impedendo che azioni criminali compromettano servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti.