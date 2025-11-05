Festa del volley molisano, riconoscimenti a Stefano Patriarca e alle giovanili dell’Asp Agnone

Migliore atleta dell’anno. Il riconoscimento è andato al centrale della Romeo Sorrento (aserie A2), Stefano Patriarca durante la terza edizione della festa del volley molisano che ha visto la partecipazione del coach della nazionale azzurra, Fefè De Giorgio e del presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi. Nell’auditorium dell’ex Gil, a Campobasso, premiati anche i ragazzi della squadra giovanile dell’Asp Agnone con la categoria S3 di primo livello. A tal riguardo presente la formazione guidata da Franca Iarussi e Alfredo Labbate: Giorgia Di Ciocco, Chloe Labbate, Beatrice Colaizzo, Emilio Del Papa, Enea Di Muccio e Chiara Porfilio. A ritirare il premio lo storico dirigente, Michele Cerbaso.

