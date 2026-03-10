Festa grande in casa Botusan-Marinelli, la cicogna ha portato la dolce Irene. Auguri da l’Eco!

Grande festa ieri in casa Botusan-Marinelli: la cicogna si è posata con dolcezza sul davanzale dell’ospedale Silvestrini di Perugia e ha lasciato il dono più bello, la splendida Irene, portando una gioia immensa ai neo genitori, mamma Rita e papà Andrei. I due, molto conosciuti e stimati ad Agnone – dove tra l’altro hanno anche lavorato – stanno vivendo l’emozione indescrivibile dei primi istanti con la loro piccola.

A Rita e Andrei, amici de l’Eco, giungano gli auguri più affettuosi da parte di tutta la redazione. Un pensiero speciale va anche ai nonni e, in particolare, alla bisnonna della piccola, la maestra Maria Antonietta, che accoglie con grande emozione questa nuova vita in famiglia.

Un caloroso abbraccio, infine, al dottor Italo, papà di Rita e pediatra di lungo corso, e a tutti i suoi familiari, con l’augurio che l’arrivo della piccola Irene porti tanta felicità, tenerezza e serenità.