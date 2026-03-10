Nasconde trenta grammi di hashish in casa, spacciatore ventenne arrestato dai Carabinieri

Un ventenne residente a Montenero è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dai Carabinieri di Montenero di Bisaccia. All’interno dell’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ad esito di un’approfondita perquisizione circa 30 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella giornata di lunedì davanti al Tribunale di Larino al termine della quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta a carico dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’attività in questione conferma la costante attenzione dell’Arma locale nel controllo del territorio e nella prevenzione dei fenomeni connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti.