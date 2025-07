Due incendi in atto in Alto Molise, tra Guado Liscia e monte Sant’Onofrio. Diverse squadre di Vigili del fuoco in azione. Il personale di terra ha richiesto supporto aereo e da qualche minuto sta operando un canadair. Il velivolo fa rifornimento di acqua presso il lago di Bomba e sgancia sui due fronti di fuoco. La situazione è in evoluzione, ma al momento non è ancora sotto controllo.

