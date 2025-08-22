Fiamme sulla provinciale Schiavi – Castiglione, brucia ancora Colle San Silvestro

Non è ancora estinto né risolto l’incendio che dalla serata di ieri sta interessando ettari di vegetazione a monte della provinciale 198 tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo. Almeno due i focolai attivi in questo momento, con le fiamme che, sia pure circoscritte, stanno risalendo un costone impervio di Colle San Silvestro.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e alcune squadre della Protezione civile, in particolare il nucleo di Castiglione Messer Marino. Al momento non risulta sia stato richiesto l’intervento di mezzi aerei.