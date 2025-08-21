Appiccato incendio lungo la provinciale Schiavi-Castiglione, in azione Vigili del fuoco e Protezione civile

Un incendio è stato appiccato, intorno alle ore 21,30, lungo la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo, tra il chilometro 4 e il chilometro 5, poco dopo località Casone.

Nonostante l’umidità della notte, le fiamme stanno risalendo rapidamente il costone a monte della strada provinciale 198, in direzione delle pale eoliche installate sul crinale.

Sul posto sono giunti diversi equipaggi della Protezione civile dell’associazione nazionale Alpini di Atessa, Montazzoli, Tornareccio, nonché i nuclei di Castiglione Messer Marino e Furci. Presenti anche la sindaca Silvana Di Palma, il vicesindaco Felice Marco Nozzi e il vicesindaco di Schiavi di Abruzzo, Maurizio Pinnella.

Sopraggiunta anche una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, al momento impegnata in una ricognizione in quota lungo la strada di servizio della centrale eolica, verso Colle San Silvestro.

Il personale, come da protocollo operativo, resta a presidio della strada provinciale, senza operare perché le operazioni di spegnimento di notte non sono autorizzate per intuibili motivi di sicurezza.

Vista l’inaccessibilità dei luoghi, un costone in forte pendenza, e la presenza di una pineta, non è escluso che si renderà necessario l’intervento di un mezzo aereo che tuttavia potrà essere operativo solo alle prime luci dell’alba. La situazione al momento è monitorata dai Vigili del fuoco.

Da una prima ricognizione sommaria della zona, pare che l’incendio sia stato appiccato in almeno due punti lungo la scarpata a margine della carreggiata della strada provinciale. L’ipotesi di una combustione accidentale, viste le temperature piuttosto basse e l’umidità della notte, sembra poter essere esclusa alla luce della più elementare logica.