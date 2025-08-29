Finanza: giuramento di fedeltà alla Repubblica dei sottotenenti della riserva di complemento

Presso la caserma “Fin. Tacconelli Mario – Croce al Valor militare”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, si è tenuto il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei Sottotenenti della riserva di Complemento.

Protagonisti della breve, ma solenne cerimonia – presieduta dal Comandante di Corpo, Col. Michele Iadarola – i Luogotenenti in congedo che, a domanda, sono stati decretati Sottotenenti della riserva di Complemento: Gelmes TUCCI e Nicola Antonio DE IURE.

Le Fiamme Gialle interessate, ispirate dai più elevati principi di legalità e trasparenza che caratterizzano la nostra Amministrazione, hanno rinnovato la propria fedeltà alla Repubblica riaffermando l’incondizionato impegno al servizio dello Stato e dei cittadini.

Nell’occasione, al neo Sottotenente Gelmes Tucci è stata altresì consegnata la Medaglia Mauriziana “al merito di dieci lustri di carriera militare”, decorazione originariamente istituita da Carlo Alberto di Savoia nel 1839, al fine di dimostrare il suo affetto e la riconoscenza della Patria verso coloro che “fossero rimasti sotto le bandiere per la durata di dieci lustri”, oggi concessa per il compimento di cinquanta anni di carriera militare utile e comportamento altamente meritevole durante il servizio prestato.