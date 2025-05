Finanza: il colonnello Tuosto lascia il servizio attivo, al suo posto il comandante interinale Tullo

Nella mattinata odierna, presso la Tenenza di Venafro, alla presenza dei Comandanti di tutti i Reparti isernini e di una folta rappresentanza di militari alle dipendenze, nonché della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Franco TUOSTO, che lascia il Comando Provinciale di Isernia e il servizio attivo per raggiunti limiti di età, e il Ten. Col. Roberto TULLO, Comandante del Nucleo Pef Isernia, che subentra nell’incarico in attesa dell’arrivo in sede, previsto nel mese di luglio, del Col. Massimiliano Bolognese, designato dal Comando Generale quale nuovo Comandante Provinciale.

La cerimonia è stata presieduta dal Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Luca CERVI, che, nell’occasione, ha espresso profonda gratitudine al Colonnello TUOSTO per il prezioso contributo offerto durante il suo mandato, caratterizzato da dedizione, competenza e spirito di servizio. Con il raggiungimento del limite di età per il servizio attivo, l’Ufficiale conclude una lunga e illustre carriera all’interno della Guardia di Finanza. Nel suo discorso, il Generale CERVI ha poi rivolto i migliori auguri al Tenente Colonnello TULLO, nella certezza che le sue doti professionali e umane gli consentiranno di assolvere nel migliore dei modi il prestigioso incarico.

Il Colonnello Franco TUOSTO, dopo circa tre anni di permanenza quale Comandante delle Fiamme Gialle pentre, ha voluto esprimere un deferente ringraziamento al Generale Cervi, per la guida sicura e la vicinanza sempre espressa ai finanzieri isernini e alle Autorità provinciali, a cui ha rivolto una sentita riconoscenza per la vicinanza istituzionale mostrata in ogni occasione, che ha consentito la realizzazione di una proficua sinergia nel pieno rispetto delle competenze di ciascuna Istituzione. Ha, inoltre, espresso gratitudine alla cittadinanza isernina per la calorosa e affettuosa accoglienza e per la genuina ospitalità e ricordato come la società pentra, di nobili origini, abbia sempre orgogliosamente espresso i migliori valori di onestà, laboriosità e dignità.

Durante la cerimonia, il Colonnello TUOSTO ha, infine, ricordato i risultati brillanti conseguiti dai Reparti alle sue dipendenze, ringraziando gli Ufficiali e tutti i militari che con la loro professionalità e la loro dedizione hanno consentito il raggiungimento di ragguardevoli traguardi.

L’Ufficiale ha espresso, inoltre, un commosso ricordo alla memoria del Finanziere DI NUCCI Loreto “Medaglia di Bronzo al Valor Militare”, della Guardia IACONELLI Giuseppe, alla quale è intitolata la Caserma di Venafro e della Guardia MARRACINO Nicola, tutte eroiche Fiamme Gialle isernine.

A tutti i militari di ogni ordine e grado che sotto il suo Comando hanno sempre dimostrato un eccezionale attaccamento al Corpo della Guardia di Finanza e al servizio, il Colonnello Tuosto ha augurato ogni bene e le migliori soddisfazioni professionali e familiari.

Un affettuoso ringraziamento, inoltre, ha voluto esprimere ai rappresentanti della locale Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, che costituiscono il testimone della nobile storia della Guardia di Finanza.