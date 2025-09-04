Finanza: il maggiore Fiore assume il comando del Gruppo di Isernia

Dopo circa due anni alla guida del Gruppo della Guardia di finanza, il Capitano Aldo Cucciniello ha lasciato Isernia per raggiungere la sede di Salerno, dove assumerà un nuovo incarico all’interno del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria.

Dal mese di settembre 2023, l’Ufficiale ha retto il Gruppo conseguendo importanti risultati operativi nei settori della lotta all’evasione fiscale e all’economia sommersa, degli illeciti in materia di corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nel campo della contraffazione e dell’abusivismo commerciale e, in generale, nel contrasto a tutto campo di ogni forma di illegalità economico-finanziaria nel territorio della circoscrizione del Reparto.

Maggiore Raffaele Fiore, 54 anni, originario di Avellino

L’incarico di Comandante del Gruppo è stato assunto dal Maggiore Raffaele Fiore, 54 anni, originario di Avellino; proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, si è arruolato nel Corpo nel 1991, conseguendo la nomina ad Ufficiale nel 2011.

Laureato in Economia e Commercio, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi in tutti i settori istituzionali del Corpo presso Reparti operativi.

Il Comandante Provinciale, Col. Massimiliano Bolognese, nel ringraziare il Cap. Cucciniello per il pregevole lavoro svolto alla sede di Isernia, formula al Magg. Fiore i migliori auguri per il nuovo incarico.