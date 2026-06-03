L’ex assessore Gennarelli esclusa dalla Giunta del Saia II: «Vado oltre e l’oltre è per le persone argute e intelligenti»

«Vado oltre e l'oltre è per le persone argute e intelligenti». Così, sibillina, la ex assessore al Bilancio, Amalia Gennarelli, che oggi pomeriggio, nel corso della prima seduta del Consiglio comunale, ha preso la parola anche per commentare…