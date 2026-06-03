«Vado oltre e l’oltre è per le persone argute e intelligenti». Così, sibillina, la ex assessore al Bilancio, Amalia Gennarelli, che oggi pomeriggio, nel corso della prima seduta del Consiglio comunale, ha preso la parola anche per commentare la sua esclusione dalla nuova Giunta.
L’ex assessore Gennarelli esclusa dalla Giunta del Saia II: «Vado oltre e l’oltre è per le persone argute e intelligenti»
«Vado oltre e l'oltre è per le persone argute e intelligenti». Così, sibillina, la ex assessore al Bilancio, Amalia Gennarelli, che oggi pomeriggio, nel corso della prima seduta del Consiglio comunale, ha preso la parola anche per commentare…
Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.