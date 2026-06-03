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giovedì 4 Giugno 2026
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L’ex assessore Gennarelli esclusa dalla Giunta del Saia II: «Vado oltre e l’oltre è per le persone argute e intelligenti»

«Vado oltre e l'oltre è per le persone argute e intelligenti». Così, sibillina, la ex assessore al Bilancio, Amalia Gennarelli, che oggi pomeriggio, nel corso della prima seduta del Consiglio comunale, ha preso la parola anche per commentare…

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«Vado oltre e l’oltre è per le persone argute e intelligenti». Così, sibillina, la ex assessore al Bilancio, Amalia Gennarelli, che oggi pomeriggio, nel corso della prima seduta del Consiglio comunale, ha preso la parola anche per commentare la sua esclusione dalla nuova Giunta.

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