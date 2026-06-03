Parte ufficialmente il Saia II: il sindaco giura di osservare lealmente la Costituzione. Nominati i capigruppo

E' partito ufficialmente, nel pomeriggio di oggi, il secondo mandato amministrativo del sindaco rieletto, sia pure senza sfidanti, Daniele Saia. Lo stesso primo cittadino, cingendo la fascia tricolore, ha giurato di osservare lealmente e fedelmente la Costituzione italiana.…