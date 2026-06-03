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giovedì 4 Giugno 2026
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Parte ufficialmente il Saia II: il sindaco giura di osservare lealmente la Costituzione. Nominati i capigruppo

E' partito ufficialmente, nel pomeriggio di oggi, il secondo mandato amministrativo del sindaco rieletto, sia pure senza sfidanti, Daniele Saia. Lo stesso primo cittadino, cingendo la fascia tricolore, ha giurato di osservare lealmente e fedelmente la Costituzione italiana.…

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E’ partito ufficialmente, nel pomeriggio di oggi, il secondo mandato amministrativo del sindaco rieletto, sia pure senza sfidanti, Daniele Saia. Lo stesso primo cittadino, cingendo la fascia tricolore, ha giurato di osservare lealmente e fedelmente la Costituzione italiana. E’ stata poi data lettura dei consiglieri scelti come capogruppo: per la maggioranza Giovanni Amedeo Di Nucci, per la minoranza Marco Cacciavillani.

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