Finanza: il prefetto Cusumano in visita al Comando regionale dell’Abruzzo

Il Prefetto Vito Cusumano ha fatto visita, nella giornata del 28 gennaio, al Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza dove è stato accolto dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, dal Capo di Stato Maggiore Colonnello Roberto Di Mascio e dal Comandante Provinciale, Colonnello Pierfrancesco Oriolo, e dagli Ufficiali presenti alla sede e dai Comandanti dei Reparti della Provincia di L’Aquila.

L’autorità ha assistito ad una presentazione multimediale illustrativa dei principali compiti istituzionali del Corpo con una breve panoramica sui principali risultati conseguiti lo scorso anno nonché dell’attività che viene svolta sul territorio, anche al fine della prevenzione e repressione delle infiltrazioni mafiose e per il corretto utilizzo dei contributi erogati dallo Stato. A seguire all’alto Funzionario di Governo è stata mostrata dal Colonnello Oriolo la Sala Operativa provinciale, che garantisce ininterrottamente il coordinamento operativo delle attività poste in essere sul territorio dalle pattuglie della Guardia di Finanza.

Al termine dell’incontro, il Prefetto Cusumano ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per l’attenzione riservatagli nel corso della visita, della quale ha particolarmente gradito la perfetta commistione tra l’impeccabile riguardo formale e l’autentico e cordiale senso di ospitalità, ed ha espresso vivo apprezzamento per l’Alto Servizio reso dalla Guardia di Finanza alla collettività, in piena sinergia con le Istituzioni e, unitamente alle altre Forze di Polizia del territorio aquilano.