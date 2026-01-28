Trovato in albergo con coltellate su volto e collo, è in prognosi riservata: arrestato un 27enne nel Chietino per tentato omicidio

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, unitamente alla Squadra Volante, nella notte scorsa, ha arrestato un uomo di 27 anni con l’accusa di tentato omicidio. Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti presso un noto esercizio alberghiero di Chieti, per una lite avvenuta in una stanza. Uno dei due uomini, ospite della struttura, si presentava a terra, attinto da varie coltellate sul volto e sul collo. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Il soggetto arrestato è stato associato nella Casa Circondariale di Madonna del Freddo, a disposizione della Procura della Repubblica. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile.

Correlati