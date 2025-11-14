Finti Carabinieri tentano di truffare una donna, scoperti e denunciati due campani

A Termoli, due uomini di origine campana sono stati fermati dai Carabinieri Nucleo Operativo Radiomobile dopo aver tentato una truffa ai danni di una donna del posto, contattata telefonicamente con lo stratagemma del finto carabiniere e la solita richiesta di consegnare l’oro custodito in casa per verificarne l’eventuale provenienza delittuosa. Questa volta però la vittima, dopo aver aperto la porta al truffatore, dubitando della situazione, anziché farlo entrare in casa ha preteso di vedere un tesserino di riconoscimento.

L’atteggiamento risoluto della donna, consapevole del probabile tentativo di raggiro, ha indotto il malfattore ad allontanarsi. Nel frattempo la donna contattava il 112 per segnalare l’accaduto, fornendo una dettagliata descrizione dell’individuo all’operatore di turno della centrale operativa di Termoli che faceva convergere nella zona tre equipaggi del Nucleo Operativo Radiomobile.

In pochi minuti i militari rintracciavano, a poca distanza dall’abitazione della vittima, un soggetto, a piedi, rispondente alla descrizione fornita, assieme ad un altro individuo. Entrambi, giunti a Termoli a bordo di una vettura utilitaria presa a noleggio, stavano per ripartire alla volta della Campania. Al controllo i due risultavano gravati da vari precedenti per truffa.

Si procedeva così alla loro compiuta identificazione e successivamente venivano deferiti all’autorità giudiziaria per tentata truffa aggravata in concorso. Per entrambi è scattata anche la proposta di foglio di via, per impedirne il rientro in questo territorio. L’azione tempestiva dei militari dell’Arma di Termoli ha impedito che i due potessero tentare ulteriori azioni delittuose ed ha confermato la massima attenzione espressa in termini di prevenzione nel controllo del territorio.