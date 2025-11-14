“Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe”, spettacolo-conferenza su legalità e sull’uomo Carabiniere

Venerdì 14 novembre alle ore 18, presso il Teatro Italo-Argentino di Agnone, si terrà lo spettacolo “Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe”, dedicato all’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Musicale “Il Rompibolle” di San Benedetto del Tronto, con il patrocinio del Comune di Agnone.

Durante la serata verrà ricordato il Maresciallo Michele Palmiero, già in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Agnone negli anni ’70 e tra i fondatori della sezione AVIS cittadina, figura stimata e punto di riferimento per la comunità.

Il progetto, ideato da Pasqualino Palmiero, Luogotenente e Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Benedetto del Tronto, unisce musica e teatro per promuovere la cultura della legalità. Sul palco si esibiranno musicisti e rappresentanti delle Forze dell’Ordine, proponendo brani tratti dal musical “Da Salvo – Usi obbedir tacendo e tacendo morir” e celebri canzoni italiane e internazionali.

Un evento di musica e riflessione, per rendere omaggio all’Arma dei Carabinieri, ai suoi eroi e ai valori di servizio, legalità e impegno civile.