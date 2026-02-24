Fiocco azzurro in casa D’Agnillo-Carà, la cicogna porta il piccolo Alessandro. Augurissimi!

Fiocco azzurro in casa D’Agnillo-Carà: la cicogna porta il piccolo Alessandro, venuto alla luce a Siziano in provincia di Pavia, dove la coppia risiede.

Ad accoglierlo con un sorriso grande così mamma Aurora, papà Daniel c’è la sua sorellina Greta, che finalmente ha il fratellino con cui condividere giochi, avventure e tutta la magia della vita.

Nonni, zii e familiari esplodono di felicità e non riescono a smettere di festeggiare, e come dargli torto?

Benvenuto in questo mondo, piccolo Alessandro. Che la tua vita sia piena di luce e di tutto l’amore che già ti circonda. Auguri vivissimi anche da parte della redazione de l’Eco online.