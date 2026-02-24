Mobilità lenta e ciclabilità, Comune di Agnone presenta in conferenza stampa il progetto

Conferenza stampa di presentazione del progetto realizzato e ricadente nella Strategia nazionale aree interne area ‘Alto Molise Sannio’, denominato: “Percorsi di Mobilità Lenta e Ciclabilità, per la realizzazione di un percorso articolato alla fruizione ciclopedonale”.

L’evento si terrà sabato 28 febbraio alle ore 10 presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco. E’ quanto annuncia in una nota il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di potenziare l’offerta turistica sostenibile, la fruibilità del paesaggio e la connessione tra i borghi del territorio.

Grazie a questo progetto, sono stati realizzati quattro percorsi naturalisitici che ridefiniscono la rete escursionistica locale: “Il Cammino di San Francesco Caracciolo – Via degli Ogliari”: un itinerario che unisce spiritualità e storia rurale; “Il Cammino tra Cielo e Trigno”: un percorso panoramico volto a valorizzare il bacino fluviale e le borgate circostanti; “Percorso Natura Santa Lucia la Posta”: un tracciato immerso nel verde a cavallo del fiume Trigno; “Ciclovia Colomba Bianca”: un percorso studiato per gli amanti del gravel, ideale per scoprire il territorio su due ruote.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare i dettagli tecnici di progetto e la segnaletica turistica ed escursionistica installata.