Fiocco azzurro in casa Mazzocco-Di Lollo: la cicogna arriva al San Pio di Vasto con il piccolo Mattia

Con immensa gioia ed emozione, Marisa Di Lollo e Francesco Mazzocco annunciano la nascita del loro amatissimo piccolo Mattia, venuto alla luce ieri presso l’ospedale San Pio di Vasto.

Il piccolo Mattia è già il centro del mondo per le sue adorate nonne, la professoressa Gabriella Merola e la maestra Rita Cappello, e l’orgoglio dei nonni Vincenzino Di Lollo e Orfeo Mazzocco. Immensa la felicità anche degli zii Marcello e Maddalena, dei cuginetti Maria Rita e Marco, mentre la zia Assunta si prepara a contendersi teneramente il primato della prima coccola con gli zii Ruggiero e Mario.

Un sentito e riconoscente ringraziamento, da parte dei nei genitori, va alla dottoressa Annalidia Sammartino e a tutto il personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia e della Pediatria dell’Ospedale San Pio, per la professionalità, la cura e l’attenzione dimostrate.

Benvenuto al mondo, piccolo Mattia! Che la tua vita sia colma di amore, salute e felicità. Nel dare il benvenuto a Mattia, l’Eco online formula i migliori auguri ai neo genitori e a tutti i familiari.