Fiocco azzurro in casa Stampone-Patriarca: è arrivato il piccolo Filippo. Auguri!

Fiocco azzurro in casa Stampone per la nascita del piccolo Filippo. Un fagottino di 3 chili e 950 grammi è venuto alla luce ieri, 3 giugno 2025, alle ore 18.45, presso l’ospedale “San Pio” di Vasto per l’immensa gioia della mamma Chiara Patriarca e del papà Michele Stampone. Tantissima felicità soprattutto per nonno Filippo Patriarca, conosciutissimo ingegnere ed ex funzionario del Comune di Agnone, e della consorte Rita Di Loreto ex docente nel liceo agnonese.

Gli auguri più cari anche ai nonni paterni Tonino e Tina Stampone, agli zii Francesca, Marco e Raffaele ed ai parenti tutti.

Con l’auspicio che la vita possa sorridere sempre al piccolo Filippo e che gli riservi soddisfazioni, salute, fortune e contentezze, la redazione formula i migliori Auguri per il lieto evento.