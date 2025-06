Sanità: per i medici da mandare in montagna i soldi non si trovano, per la governance della Asl sì

Con la nomina di Raffaele Di Nardo nel ruolo di Direttore sanitario aziendale è stata completata la governance della Asl Lanciano Vasto Chieti. La scelta è caduta su un professionista del posto che ben conosce assetti organizzativi e presidi, un vantaggio in termini di operatività immediata.

“Le nuove politiche sanitarie pongono nel territorio l’obiettivo sfidante per le Asl – precisa il Direttore generale Mauro Palmieri – che devono esprimere la propria capacità di attivare servizi efficienti alternativi all’ospedale. Il profilo da cercare, quindi, era quello di un professionista orientato alla medicina territoriale, che potesse permettere alla nostra Azienda di costruire un’offerta tagliata su misura e rispondente ai bisogni espressi da una popolazione gran parte della quale risiede nelle Aree interne. L’uomo giusto lo avevamo in casa, e sceglierlo è venuto naturale”.

Di Nardo, dopo la laurea in Medicina ha conseguito le specializzazioni in Chirurgia e successivamente in Igiene e Sanità Pubblica.

Al primo incarico all’ospedale di Lanciano, in Chirurgia e poi in Pronto Soccorso, è seguito un percorso professionale e formativo nella Medicina Territoriale come Responsabile del Servizio Cure Domiciliari della ASL2abruzzo fino al 2022, quando riceve l’incarico di direzione dell’Area Distrettuale “2”, grazie al quale approfondisce lo sviluppo dell’Assistenza domiciliare sia in ambito aziendale che sui tavoli regionali. Il lavoro svolto in tanti anni sul campo e la partecipazione attiva ai gruppi di lavoro per la stesura dei documenti tecnici a valenza regionale, hanno permesso a Di Nardo di sviluppare un’importante esperienza sull’assistenza territoriale in generale, sia in termini organizzativi che normativi.

Tra i titoli conseguiti il Masters in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie, e il Corso di Formazione Manageriale in Sanità Pubblica, Organizzazione e Gestione Sanitaria per Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi. E’ iscritto all’albo nazionale dei Direttori Generali ed all’Albo regionale dell’Abruzzo dei Direttori Sanitari Aziendali.

Nell’ambito della Asl ha già rivestito ruoli apicali, quale sub – commissario all’epoca della fusione tra Lanciano-Vasto e Chieti, nel 2009, e, come Direttore sanitario f.f. nel 2023.