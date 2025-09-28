Fiori d’arancio in Sicilia per Valeria Valenza e Guido Marinelli, auguri di cuore da parte de l’Eco

Fiori d’arancio in Sicilia, terra della sposa, tra Guido Marinelli e Valeria Valenza che, ieri, nello splendido scenario di villa ‘La Favorita’ a Marsala hanno pronunciato il fatidico sì.

Sotto gli occhi attenti del piccolo Neri e la commozione dei genitori Matteo, Franca, Italo, di nonna Maria Antonietta, di amici e parenti, Guido e Valeria, dopo un lungo fidanzamento, si sono promessi amore eterno. La redazione de l’Eco online si unisce alla gioia di questo giorno speciale e augura agli sposi una vita colma di amore e serenità.

Un abbraccio particolare a papà e nonno Italo, nostro collega e validissimo pediatra che continua ad offrire le sue prestazioni alle aree interne del Molise.