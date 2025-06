Flop referendum, l’Arci: «Dal Governo disprezzo per la democrazia e arroganza istituzionale»

«È mancato il #quorum, è un dato di fatto. C’è anche un po’ di amarezza, inutile nasconderlo, ma c’è anche la consapevolezza che oltre 14 milioni di cittadini che si sono recati alle urne meritano rispetto. Sembra persino strano doverlo dire ma di questi tempi, per quello che si sente, vale la pena ribadirlo. Non c’è delusione: l’#Arci, da nord a sud, si è mobilitata con forza e generosità, perché questi referendum non erano un punto d’arrivo, ma una tappa di un percorso collettivo di protagonismo politico, di partecipazione e di lotta per i diritti e la giustizia sociale. Quello che serve al nostro paese per ripartire».

Così Walter Massa, presidente nazionale Arci, tra i promotori del referendum.

«Sull’affluenza, che altro dire? – continua Massa – È indubbio che abbiamo promosso i referendum all’interno di una grande crisi democratica e di sfiducia nel voto. Non si può poi negare il peso del silenzio complice dei media e il boicottaggio politico da parte del governo. Una presidente del Consiglio che va al seggio e si rifiuta di ritirare le schede, la seconda carica dello Stato che invita all’astensione, un partito di governo che ironizza dicendo “eravamo tutti al mare”. Sono gesti gravi, che rivelano il disprezzo per la democrazia e un’arroganza istituzionale che dovrebbe indignare chiunque creda nella partecipazione popolare».

«Eppure in queste settimane si è vista un’altra Italia. Il percorso promosso dalla CGIL e da una vasta alleanza sociale ha riportato al centro un’idea di politica che parte dal basso, si nutre di conflitto e mira a cambiare davvero la vita delle persone. Le nostre vite. Non è poco, soprattutto in un tempo in cui ci vorrebbero passivi e rassegnati. Il lavoro, la sua dignità, la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, il futuro dellɜ ragazzɜ sono un punto di partenza. Tutti temi che tornano con forza grazie a una mobilitazione diffusa e determinata, che parla a chi non si arrende e non accetta che i diritti vengano smantellati nel silenzio. – chiude Massa – Fare politica oggi vuol dire alzare la testa, istruirsi, organizzarsi e provare a cambiare lo stato attuale delle cose. E noi, da qui, non torniamo indietro».