Fondazione della Polizia: Scientifica, Stradale e Anticrimine in piazza per fare informazione

In occasione delle celebrazioni per il 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il prossimo 9 aprile, giornata che precede la ricorrenza, alle ore 18.30 presso il Teatro Savoia di Campobasso si terrà un concerto del Conservatorio “Lorenzo Perosi” aperto alla cittadinanza.

Il successivo 10 aprile, sempre presso il Teatro Savoia, dalle ore 10.30 si svolgerà la cerimonia istituzionale alla presenza delle massime autorità, nel corso della quale verranno consegnati i riconoscimenti al personale che si è distinto per particolari meriti di servizio. In contemporanea, in piazza Gabriele Pepe, dalle 17 alle 20 del 9 aprile e dalle 10 alle 13 del 10 aprile, saranno visitabili alcuni stand realizzati per l’occasione da Polizia Scientifica, Polizia Stradale e sull’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici “Taser mod. X2” oltre ad un punto informativo dell’Associazione “DonatoriNati” e dell’O.D.V. – A.N.P.S. di Campobasso.

Saranno presenti anche i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura per la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e delle truffe agli anziani, con distribuzione di materiale informativo.