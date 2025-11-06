Fondo sanitario, Marsilio: «Passi avanti per una ripartizione più equa a favore delle regioni con bassa densità demografica»

«Prosegue e compie passi avanti significativi la battaglia per una più equa ripartizione del Fondo sanitario nazionale». Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dei lavori della Conferenza delle Regioni, riunitasi oggi a Roma.

I presidenti di Molise e Abruzzo, Roberti e Marsilio

«Il Presidente Fedriga – ha spiegato Marsilio – ha accolto la richiesta delle Regioni, tra le quali l’Abruzzo in prima fila, proponendo di affidare un incarico per l’elaborazione di nuovi criteri integrativi e sostitutivi rispetto a quelli attuali. Si tratta di uno studio che sarà condotto da docenti e centri di ricerca universitari con comprovata esperienza nella materia dei costi sanitari, con l’obiettivo di individuare un modello di riparto più equo e sostenibile».

Marsilio ha sottolineato come «si sia finalmente aperta una breccia per introdurre parametri che tengano conto dello spopolamento e della bassa densità abitativa, fattori che incidono in modo determinante sui costi necessari a garantire un servizio sanitario accessibile a tutta la popolazione».

Il Presidente Marsilio ha inoltre annunciato la convocazione di una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni dedicata esclusivamente al tema del riparto del Fondo sanitario: «È un passo avanti importante – ha concluso – verso una revisione che riconosca le difficoltà dei territori interni e montani e assicuri pari diritti di cura a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivano».