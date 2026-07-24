Fondovalle Sangro trasformata in discarica abusiva, rifiuti anche nelle gallerie. Monaco: «Punta dell’iceberg di una piaga sommersa»

«L'abbandono sconsiderato di rifiuti nelle aree di sosta, all’interno delle gallerie e lungo le scarpate della fondovalle Sangro è il riflesso di un problema che purtroppo riguarda tantissime arterie comunali, provinciali e statali in tutto il territorio tra…

«L’abbandono sconsiderato di rifiuti nelle aree di sosta, all’interno delle gallerie e lungo le scarpate della fondovalle Sangro è il riflesso di un problema che purtroppo riguarda tantissime arterie comunali, provinciali e statali in tutto il territorio tra l’Abruzzo e il Molise. Siamo di fronte all’azione intollerabile di veri e propri incivili che danneggiano l’ambiente, deturpano il territorio e trasformano le nostre strade in discariche a cielo aperto».

A denunciarlo con forza è il Consigliere regionale e capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, nonché sindaco di Rosello, Alessio Monaco, che a seguito di un sopralluogo effettuato sulla SS 652 “Fondo Valle Sangro”, nel tratto degli svincoli dell’Alto Molise, ha accertato la presenza di materiali ingombranti, pneumatici usati, scarti edili e rifiuti urbani accumulati persino nelle nicchie di soccorso e nei presidi antincendio.

«La situazione riscontrata sulla Fondo Valle Sangro è solo la punta dell’iceberg di una piaga sommersa che provoca un danno enorme e incalcolabile, un conto salato destinato a gravare sulle future generazioni. Gettare rifiuti lungo le scarpate o ostruire le colonnine di emergenza in galleria significa sfregiare il patrimonio naturale e mettere a rischio l’incolumità degli automobilisti. Questa condotta va combattuta in tutti i modi e con la tolleranza zero: gli incivili irresponsabili che distruggono l’ambiente vanno individuati e fermati. Parallelamente, occorre promuovere un’ampia opera di sensibilizzazione perché non possiamo più assistere inermi allo scempio della nostra terra».