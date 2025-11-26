  • In evidenza

    • Formazione obbligatoria per chi lavora con gli animali: attenzione alle false segnalazioni sui corsi

    Entro il 31 dicembre 2025 tutti gli allevatori, gli operatori e i professionisti del settore zootecnico devono completare i percorsi di formazione obbligatori previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 6 settembre 2023.

    Il corso è fondamentale per acquisire competenze specifiche e aggiornate. I temi trattati riguardano:

    • prevenzione e gestione delle malattie infettive negli allevamenti;
    • biosicurezza e buone pratiche sanitarie;
    • benessere animale e gestione corretta delle operazioni di trasporto;
    • obblighi di legge e responsabilità per operatori e professionisti.

    Attenzione alle false segnalazioni sui corsi
    Segnaliamo che stanno circolando informazioni false su presunti corsi organizzati dalla Asl a costi molto elevati, proposti come obbligatori per evitare pesanti sanzioni. La Asl Lanciano Vasto Chieti precisa che non eroga direttamente questi corsi a pagamento.

    Dove trovare i corsi validi
    Per completare la formazione in modo corretto e conforme alla normativa, anche in modalità a distanza (Fad), a solo titolo informativo si evidenziano alcune piattaforme che attualmente erogano corsi conformi ai requisiti previsti:

    • Izsve – Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
      Link al corso: https://learning.izsvenezie.it/course/index.php?categoryid=11
    • Izsler – Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
      Sito webhttps://www.pinfoa.izsler.it/
    • Sementusa
      Link ai corsihttps://sementusa.it/categoria-prodotto/corsi/
    • Food Health consulting
      Sito web: https://www.foodhealthconsulting.it/

    Cosa fare
    Gli operatori devono iscriversi e concludere il percorso formativo entro i tempi stabiliti (31 dicembre 2025). Al termine del corso è necessario conservare l’attestato finale, che dovrà essere esibito in caso di controlli.

    Informazioni
    Per chiarimenti è possibile contattare l’unità operativa complessa Sanità animale all’indirizzo E-mail: sanita.animale@asl2abruzzo.it

